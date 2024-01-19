Путин рассказал о главной задаче инспекторов ГИБДД

Президент России Владимир Путин перечислил основные задачи Госавтоинспеции, которые ведомство должно выполнять в первую очередь, сообщает autonews.ru.

Глава государства назвал их на совещании с членами правительства:

Задача ГАИшников - не ловить на дорогах кого бы то ни было, а обеспечить безопасность дорожного движения, снизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП.

Инспекторы ГИБДД ведут на дорогах круглосуточное дежурство. Они проверяют подозрительные автомобили, оформляют ДТП и следят за порядком.

Интенсивность проверок отличается. Во время проведения специальных мероприятий и рейдов сотрудники чаще всего работают на «просев». То есть, останавливают каждого водителя в зоне временного поста и оценивают его состояние и поведение.

Однако есть и обычные дежурства, когда наряд из двух человек патрулирует отведенную ему территорию.