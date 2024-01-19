Уникальный автомобильный музей Маллина в США навсегда закрывает свои двери

Всемирно известный автомобильный музей Маллина в Окснарде, штат Калифорния, объявил о закрытии с 10 февраля, сообщает yahoo.com.

Музей открылся в 2010 году, в нем хранится величайшая из когда-либо собранных коллекций французских автомобилей 1930-х годов. Соперничать с ней может только коллекция Шлумпфа в Мольсхайме во Франции, - уточняет издание.

Музей был основан Питером Маллином и его женой Мерль как место для их непревзойденной коллекции Bugattis, Delages, Delahayes, Voisins и других редких французских автомобилей.

А также - мебели и предметов искусства того времени, которое многие считают воплощением автомобильного дизайна.

Питер и Мерл Маллин основали музей в Окснарде в 2010 году, чтобы познакомить гостей с французским автомобильным стилем и дизайном 20-го века, - уточняет издание.

Питер Маллин скончался 20 сентября 2023 года после продолжительной болезни. Мерл продолжала демонстрировать автомобили из своей коллекции на таких мероприятиях, как Pebble Beach, Villa d'Est и Amelia Island, часто получая награды Best of Show.

На протяжении многих лет Маллины поддерживали множество благотворительных организаций и совсем недавно сделали пожертвование в размере 15 миллионов долларов на финансирование Южного кампуса Центра искусств.

Экспозиционная площадь музея Маллина составляет почти 47 000 квадратных футов, при этом главный этаж заполнен автомобилями. А в галереях, расположенных выше, представлена мебель и другие предметы в стиле ар-деко.

На крыше музея расположен сад, там есть также театр, сувенирный магазин и архивное хранилище.

Четыре самых знаковых автомобиля музея Маллина переданы в дар Автомобильному музею Петерсена, председателем которого также был Питер Маллин.

Речь идет о Talbot-Lago T150 CS “Teardrop” 1937 года выпуска, Hispano Suiza H6B Dubonnet Xenia 1938 года выпуска, Delahaye 165 1939 года выпуска и Delahaye 145 1938 года выпуска.

Пока нет ни слова о том, что произойдет с остальной частью коллекции.