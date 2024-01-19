Представитель Канье Уэста подтвердил, что у рэпера новые титановые протезы

Артист Канье Уэст приобрел новый металлический облик. Представитель Ye подтвердил изданию yahoo.com, что исполнителю недавно были установлены титановые протезы. Операцию провел стоматолог из Беверли-Хиллз, доктор Томас Коннелли.

Они несъемные и постоянные. Это выходит далеко за рамки виниров или решеток, - отметил близкий к артисту источник.

И его конкретный имплантат совершенно не похож ни на что, что делалось раньше.