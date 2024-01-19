Представитель Канье Уэста подтвердил, что у рэпера новые титановые протезы

Артист Канье Уэст приобрел новый металлический облик. Представитель Ye подтвердил изданию yahoo.com, что исполнителю недавно были установлены титановые протезы. Операцию провел стоматолог из Беверли-Хиллз, доктор Томас Коннелли.
Они несъемные и постоянные. Это выходит далеко за рамки виниров или решеток, - отметил близкий к артисту источник.
И его конкретный имплантат совершенно не похож ни на что, что делалось раньше.
Источник также добавил, что имплантаты являются "экспериментальной стоматологией" и были разработаны специально для Канье Уэста.
Имплантаты изготовлены из титана и других драгоценных металлов, "включая палладий и платину в различных местах в соответствии со свойствами, требуемыми для различных элементов", - сказал источник.
По слухам, общая стоимость установки составит около 850 000 долларов.
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