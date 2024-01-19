Дерматолог Цайхнер объяснил происхождение загадочных отметин на руке Трампа

Дональд Трамп продемонстрировал загадочные красные отметины на одной из своих рук во время недавнего публичного выступления. Пользователи интернета предположили, что это могло быть вызвано "герпесом на руках" или ссадинами при падении.

Хотя трудно диагностировать состояние кожи только по одной фотографии, профессор дерматологии из Нью-Йорка, доктор Джошуа Цайхнер сказал yahoo.com, что у Трампа, скорее всего, была сыпь, которая могла быть вызвана практически чем угодно.

Сыпь на руках может быть вызвана целым рядом факторов, начиная от инфекций и воспалительных состояний и заканчивая внешним воздействием, - сказал Цайхнер.

Доктор назвал 4 вариантами появления высыпаний на руке Трампа: сухие руки, волдыри от игры в гольф. Следы также мог оставить сок лайма или укусы насекомых.