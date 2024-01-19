Мадуро после выступления в Давосе президента Аргентины назвал его идеологию нацистской

12:18 2024-01-19
Мадуро после выступления в Давосе президента Аргентины назвал его идеологию нацистской

Хавьер Милей во время своего выступления заявил, что странам Запада угрожает продолжающееся распространение идей коллективизма и социализма.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался после выступления аргентинского президента Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет kommersant.ru. Он считает, что речь его аргентинского коллеги раскрыла «нацистский и маккартистский характер идеологии» Милея.

Аргентинский народ должен быть опечален и возмущен той ошибкой, которую Хавьер Милей совершил на саммите в Давосе.

Это позор, выражение его нацистской и маккартистской идеологии. Неправда, что он либерал, либертарианец,— нет!

Нацист и маккартист, - заявил Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisin.

В должность президента Аргентины Хавьер Милей вступил 10 декабря 2023 года. В числе представителей более чем 120 стран он прибыл на швейцарский горнолыжный курорт в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме.

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Милей во время своего выступления заявил, что странам Запада угрожает продолжающееся распространение идей коллективизма и социализма, которые в итоге могут привести государства к бедности.

По его мнению, единственным инструментом, который может покончить с голодом и нищетой, может быть свободный рыночный капитализм.

Ранее Николас Мадуро направил президенту Аргентины письмо, в котором заявил, что его политика разрушит экономику страны. Самого Хавьера Милея президент Венесуэлы считает «серьезной ошибкой в истории не только Аргентины, но и всей Латинской Америки».

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