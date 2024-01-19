Хуситы заявили, что не будут атаковать суда из России и Китая

Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в интервью российской газете «Известия» заявил, что хуситы готовы обеспечить безопасный проход судов всех стран, кроме Израиля.

Он при этом подчеркнул гарантии безопасности для кораблей России и Китая.

«Ансар Аллах» только после завершения войны в секторе Газа прекратит атаки на израильские и западные корабли в Красном море, - цитирует издание Мухаммада аль-Бухейти. Если говорить о военной составляющей, израильские корабли или связанные с Израилем не будут иметь возможности проплывать через Красное море.

По его словам, судам всех остальных стран и особенно России и Китая ничего не угрожает:

Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны.

Мухаммад аль-Бухейти также сообщил, что хуситы рассматривают все варианты развития событий после атак на суда - вплоть до вторжения США и Великобритании.

Как напоминает издание, хуситы наносят удары по судам в Красном море с декабря. Причиной этому стала война Израиля и палестинской группировки «Хамас». По словам хуситов, они атакуют лишь связанные с Израилем суда.

19 января местный телеканал Al Masirah со ссылкой на военных Йемена передал, что хуситы нанесли удар по американскому танкеру Chem Ranger в Аденском заливе Аравийского моря.