Проводница РЖД выкинула из поезда кота, хозяйка животного добивается ее увольнения

Владелица кота по кличке Твикс, выброшенного проводницей вагона из поезда в Кирове, рассказала РИА Новости, что будет добиваться ее увольнения.

Кировский линейный отдел МВД РФ на транспорте ранее сообщил, что уголовное дело о самоуправстве из-за того, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, возбуждать не будет.

Инцидент случился 11 января. Кота Твикса везли по специальному билету, но он выбрался из переноски и пошел гулять по вагону.

Проводница пояснила: она решила, что у питомца нет хозяев, потому что опрос пассажиров был безрезультатным. Она выбросила животное, когда на улице было минус 30 градусов.