Проводница РЖД выкинула из поезда кота, хозяйка животного добивается ее увольнения

12:48 2024-01-19
Проводница РЖД выкинула из поезда кота, хозяйка животного добивается ее увольнения

Домашний любимец ехал по специальному билету, но выбрался из переноски и пошел гулять по вагону.

Владелица кота по кличке Твикс, выброшенного проводницей вагона из поезда в Кирове, рассказала РИА Новости, что будет добиваться ее увольнения.

Кировский линейный отдел МВД РФ на транспорте ранее сообщил, что уголовное дело о самоуправстве из-за того, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, возбуждать  не будет.

Инцидент случился 11 января. Кота Твикса везли по специальному билету, но он выбрался из переноски и пошел гулять по вагону.

Проводница пояснила: она решила, что у питомца нет хозяев, потому что опрос пассажиров был безрезультатным. Она выбросила животное, когда на улице было минус 30 градусов.

 

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Сейчас выброшенное животное ищут волонтеры в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.

Не знаю, будем ли обращаться в суд с гражданским иском. Это будет зависеть от ответа РЖД.

Хотим добиться, чтобы уволили женщину-проводницу, которая это сделала, - сказала хозяйка Твикса.

По ее словам, ответ от РЖД на ее обращение ожидается в течение месяца.

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