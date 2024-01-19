Проводница РЖД выкинула из поезда кота, хозяйка животного добивается ее увольнения

Владелица кота по кличке Твикс, выброшенного проводницей вагона из поезда в Кирове, рассказала РИА Новости, что будет добиваться ее увольнения.
Кировский линейный отдел МВД РФ на транспорте ранее сообщил, что уголовное дело о самоуправстве из-за того, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, возбуждать не будет.
Инцидент случился 11 января. Кота Твикса везли по специальному билету, но он выбрался из переноски и пошел гулять по вагону.
Проводница пояснила: она решила, что у питомца нет хозяев, потому что опрос пассажиров был безрезультатным. Она выбросила животное, когда на улице было минус 30 градусов.
Сейчас выброшенное животное ищут волонтеры в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.
Не знаю, будем ли обращаться в суд с гражданским иском. Это будет зависеть от ответа РЖД.
Хотим добиться, чтобы уволили женщину-проводницу, которая это сделала, - сказала хозяйка Твикса.
По ее словам, ответ от РЖД на ее обращение ожидается в течение месяца.