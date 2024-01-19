Северная Корея испытала подводное ядерное оружие

Северная Корея провела испытание подводной системы ядерного оружия в ответ на совместные учения Южной Кореи, США и Японии, сообщает kommersant.ru.

По данным Минобороны КНДР, Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны страны испытал в акватории Японского моря систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая сейчас находится в разработке.

Подводная ядерная готовность усовершенствуется. Продолжатся также в целях сдерживания военных враждебных акций ВМС США и их союзников разные ответные действия на море, - отмечает военное ведомство КНДР.

Военно-морские силы Японии, США и Южной Кореи с 14 по 17 января провели совместные учения в акватории Восточно-Китайского моря - к югу от Корейского полуострова. В маневрах участвовали 8 боевых кораблей.