Северная Корея испытала подводное ядерное оружие

Северная Корея провела испытание подводной системы ядерного оружия в ответ на совместные учения Южной Кореи, США и Японии, сообщает kommersant.ru.
По данным Минобороны КНДР, Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны страны испытал в акватории Японского моря систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая сейчас находится в разработке.
Подводная ядерная готовность усовершенствуется. Продолжатся также в целях сдерживания военных враждебных акций ВМС США и их союзников разные ответные действия на море, - отмечает военное ведомство КНДР.
Военно-морские силы Японии, США и Южной Кореи с 14 по 17 января провели совместные учения в акватории Восточно-Китайского моря - к югу от Корейского полуострова. В маневрах участвовали 8 боевых кораблей.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее заявил, что в 2024 году КНДР должна ускорить подготовку к войне для того, чтобы противостоять «беспрецедентным» конфронтационным шагам со стороны США.
Он назвал Южную Корею самой враждебной страной и призвал закрепить такое определение в Конституции страны и убрать оттуда упоминание о мирном воссоединении с ней.
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