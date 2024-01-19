Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости

Ритуальную флейту с чехлом из человеческой кожи обнаружили московские таможенники при отправке посылки в Германию. Как сообщает РИА Новости, журналистам об этом рассказали в пресс-службе ФТС России.
Сотрудники Центральной почтовой таможни выявили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), которая изготовлена из человеческой кости.
Необычная находка была обнаружена при помощи рентгеновской установки. В ходе досмотра таможенники достали из посылки завернутую в газету полую кость - с вырезанным трезубцем и авторским клеймом, - говорится в сообщении.
Бандероль из Москвы должна была отправиться в немецкий Нюртинген. Отправитель при этом указал в декларации, что пересылает музыкальный инструмент.
Таможенная экспертиза установила: это ритуальный атрибут, который используют последователи тибетского буддизма для обряда чод.
Он изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифизе чехол, сделанный из человеческой кожи, - добавили в ведомстве.
Ритуальной флейтой теперь займутся сотрудники полиции.
Изделие современное, оно не представляет культурной или палеонтологической ценности, - добавили представители Таможенной службы РФ.