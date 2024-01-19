Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости

Ритуальную флейту с чехлом из человеческой кожи обнаружили московские таможенники при отправке посылки в Германию. Как сообщает РИА Новости, журналистам об этом рассказали в пресс-службе ФТС России.

Сотрудники Центральной почтовой таможни выявили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), которая изготовлена из человеческой кости. Необычная находка была обнаружена при помощи рентгеновской установки. В ходе досмотра таможенники достали из посылки завернутую в газету полую кость - с вырезанным трезубцем и авторским клеймом, - говорится в сообщении.