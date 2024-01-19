Реабилитолог Бабыдов развеял привычный миф о сколиозе

Сколиоз – не искривление позвоночника, это скручивание позвонков, которое требует обязательного лечения. Такое заявление сделал реабилитолог Евгений Бабыдов в интервью Газета.ру.

По словам эксперта, есть два отличающихся состояния: сколиотическая болезнь и сколиотическое нарушение осанки. Второе представляет косметический дефект, у человека могут быть плечи разной высоты, наклон таза и другие асимметрии.

А при сколиотической болезни происходит поворот тел позвонков относительно друг друга и их деформация, - уточнил доктор.

То есть, истинный сколиоз - трехсплоскостное нарушение. По словам специалиста, заболевание можно заподозрить при визуальном осмотре, однако подтвердить – только с помощью рентгена.

Евгений Бабыдов добавил при этом, что оптическая компьютерная диагностика по точности определения сколиоза близка к рентгену.

При такой процедуре не используется лучевая нагрузка, потому нет ограничений по частоте выполнения. И это важно для пациентов, которым нужно часто отслеживать процесс, - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что асимметричная осанка редко сопровождается болью, а при сколиотической болезни деформации ребер и позвонков могут вызывать болевые ощущения и нарушения дыхания.

Специалист рекомендовал сначала исключить серьезные заболевания, а потом обратиться к врачу с подозрениями на нарушение осанки и сколиотическую болезнь.