В Амурской области стали активно наказывать владельцев гуляющих самостоятельно агрессивных собак

В Амурской области только за 3 месяца 2023 года составили 12 протоколов на владельцев собак. Все животные, будучи на самостоятельном выгуле, покусали людей, сообщает ТЕЛЕПОРТ.РФ .

Половина всех случаев зарегистрирована в Благовещенске.

Нововведение, согласно которому хозяева собак несут ответственность, появилось совсем недавно.

В частности, штраф в размере 10 тысяч рублей заплатила благовещенка, выпустившая 2 собак на самовыгул. Во время прогулки одно из животных напало на 9-летнего ребенка.