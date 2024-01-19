В России предлагают отменить штрафы за непристегнутые ремни, зафиксированные камерами

Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов предложил временно отменить штрафы с камер, зафиксировавших непристегнутый ремень, сообщает telmenews.ru.
Инициатива базируется на основе ошибок, совершаемых камерой фотофиксации.
Есть пример, когда водитель получил штраф в размере 1 тысяча рублей за непристегнутый ремень на переднем сиденье, хотя там ехал не человек, а пакет.
Подобные истории не редкость. Водителей штрафуют за мнимые разговоры по телефону, нарушение разметки, которую засыпало снегом и так далее.
Это все порождает большое количество негативных ситуаций, - отмечает издание.
По этой причине Нилов предлагает временно наложить запрет на штрафование водителей за отсутствие ремня, использование телефона во время езды и другие нарушения с камер фотофиксации.
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