В Ростовской области пара насиловала пленницу на глазах 7-летней девочки

Данное событие произошло 17 января, когда 37-летняя ростовчанка и ещё 40-летний возлюбленный позвали в гости знакомую. Когда женщина зашла в жилище, пара закрыла дверь на ключ.

После этого женщину неоднократно изнасиловали изрядно пьяные хозяева квартиры. Пострадавшую отпустили из плена только к часу ночи, благодаря чему она смогла обратиться в полицию.

К несчастью, женщину насиловали на глазах у семилетней дочери пары. В настоящий момент с ребёнком активно работают психологи, а насильники задержаны.