Армия Великобритании впервые испытала лазерное оружие DragonFire

Испытания прошли на ракетном полигоне Великобритании, который располагается на Гебридских островах. В рамках испытаний система DragonFire выступила в качестве ПВО, сбив воздушные цели.

Британский министр обороны Грант Шаппс утверждает, что DragonFire является поистине революционным видном оружия, поскольку ранее у Лондона не было лазерных систем поражения.

Также Шаппс заявил, что наличие систем DragonFire у британской армии снизит её зависимость от дорогостоящих боеприпасов, позволил инвестировать свободные средства в другие отрасли оборонной промышленности.