Китайские автомобили Li Auto превращаются в «кирпич» после ДТП

Российские владельцы китайских автомобилей Li Auto утверждают, что электроника их машин намертво блокируется, если они попадают даже в незначительное ДТП. Для этого достаточно, чтобы сработали подушки безопасности.

Также машины Li Auto блокируются после полной разрядки аккумулятора. Для починки автомобиля необходимо отправить его производителю в Китай, что долго и дорого.

Руководство компании Li Auto предлагает заменить сломанную машину на новую. Таким образом китайцы ведут борьбу с неисправными авто на дороге.