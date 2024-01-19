В Иркутской области нашли капсулу с цезием-137, которую потеряли учёные

Потерянный цезий-137 находился в составе устройства "ИГИ-Ц-4-2", которое произвели ещё в Советском Союзе. Обычно "ИГИ-Ц-4-2" используется для поиска месторождений полезных ископаемых и нефти в частности.

Контакт с цезием-137 смертельно опасен как для человека, так и для животного, поскольку данный элемент обладает крайне высокой радиоактивностью.

В восьмидесятых годах прошлого столетия такую капсулу нечаянно замуровали в один домов Краматорска, после чего в нём скончалось несколько молодых людей.