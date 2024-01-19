Террористка Трепова, убившая военкора Татарского, может сесть на 28 лет

Прокурор уверяет, что Дарья Трепова убила российского военкора Владлена Татарского по заданию украинских кураторов, организовавших преступную группу и выплачивавшую вознаграждения россиянке. Сторона обвинения настаивает на приговоре в 28 лет колонии общего режима.

Также прокурор просит приговорить Дмитрия Касинцева к 1 году и месяцу лишения свободы за то, что он укрывал у себя Трепову, пока её разыскивали.

Примечательно, что Касинцев продолжает говорить о своей невиновности. Аналогичные заявления делает и сама подсудимая Дарья Трепова.