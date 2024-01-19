В Иркутской области 13-летней школьнице оторвало руки при взрыве зарядного телефона

13-летняя девочка жительница Иркутской области стала жертвой взорвавшегося телефона: пострадавшая играла в мобильные игры на заряжающемся телефоне, который взорвался в момент доставания зарядного устройства из розетки.

При взрыве девочке оторвало кисти обеих рук, также она получила осколочные раны лица, головы и груди. Пострадавшую экстренно прооперировали, достав из её тела осколки пластика.

Тем не менее, группа экспертов-криминалистов не верит в версию со взрывом телефона, поскольку следователи уверены, что взрыв зарядного устройства не мог причинить столько ущерба.