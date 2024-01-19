Дочь рэпера Снуп Догга Кори Бродус в 24 года перенесла тяжелый инсульт

24-летняя дочь Снуп Догга откровенно рассказала о недавних проблемах со здоровьем. Кори Бродус опубликовала в своем Instagram сообщение о том, что она перенесла "тяжелый инсульт", пишет yahoo.com.

Девушка выложила фото с больничной койки, признав, что стала плакать навзрыд, когда врачи сообщили ей эту новость.

Мне всего 24, что я сделала в прошлом, чтобы заслужить все это? - добавила она.

Кори - единственная дочь рэпера и его жены Шанте Бродус. Родители пока не прокомментировали ситуацию с ее здоровьем.

Многочисленные поклонники девушки выразили ей свои слова поддержки. К слову, в соцсетях за жизнью Кори следят более 600 тысяч человек.

Как известно, девушка страдает от аутоимунного заболевания, которое в народе называют волчанкой. Этот диагноз Бродус поставили в шесть лет.