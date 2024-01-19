В Москве студентка попыталась покончить с собой из-за громкой музыки 90-ых

Инцидент произошёл в доме на Ленинградской проспекте Москвы, когда 43-летний мужчина решил устроить праздничный ужин дома. Во время готовки он громко слушал диско-музыку девяностых, в том числе "Руки вверх" и "Отпетых мошенников".

В это же время дома находилась дочка мужчины, которая попросила отца сделать музыку потише. Получив отказ, девушка заперлась у себя в комнате.

Позднее папа пришёл в комнату дочери, увидев ту лежащей на полу рядом с открытой аптечкой. Оказалось, что студентка пыталась совершить суицид. Сейчас девушку госпитализировали в отделение токсикологии.