Шварценеггер продал часы, из-за которых был задержан в Мюнхене

Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продал на аукционе часы, из-за которых актера задержали в Мюнхене. Этот лот ушел за 270 тысяч евро, пишет газета Die Presse.
Благотворительный аукцион состоялся в отеле Stanglwirt в федеральной земле Тироль на западе Австрии.
Изначально часы швейцарского бренда Audemars Piguet стоили 50 тысяч евро. Они были выполнены на заказ специально для актера.
Все вырученные с их продажи средства пойдут на финансирование экологических проектов "Климатической инициативы Шварценеггера".
О задержании Шварценеггера в аэропорту Мюнхена из-за очень дорогих часов, стало известно 17 января.
Актер прилетел в Европу, чтобы посетить климатический саммит в Кицбюэле.
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