Шварценеггер продал часы, из-за которых был задержан в Мюнхене

Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продал на аукционе часы, из-за которых актера задержали в Мюнхене. Этот лот ушел за 270 тысяч евро, пишет газета Die Presse.

Благотворительный аукцион состоялся в отеле Stanglwirt в федеральной земле Тироль на западе Австрии.

Изначально часы швейцарского бренда Audemars Piguet стоили 50 тысяч евро. Они были выполнены на заказ специально для актера.