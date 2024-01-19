Самолёт рейса Сургут–Москва экстренно сел из-за наркомана на борту

Изначально самолёт должен был осуществить рейс из Сургута в Москву, однако пилоты были вынуждены посадить судно в Перми из-за неадекватного пассажира. Дебоширом оказался некто Рамиль Шамелов, принявший неизвестное вещество прямо на борту.

Употребив наркотик, Рамиль принялся плеваться с пассажиров и стюардесс, попутно разбив стакан и порезав осколками свои руки. К счастью, буйного пассажира кое-как удалось скрутить.

После посадки Рамиля Шамелова госпитализировали в наркологическое отделение психбольницы, где мужчине предстоит пройти процедуру освидетельствования.