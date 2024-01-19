В России стали отменять концерты певицы Кристины Орбакайте

18:12 2024-01-19
В России стали отменять концерты певицы Кристины Орбакайте

Запрета на выступление в Бурятии живущей в США певицы добились местные активисты.

Концерты Кристины Орбакайте начали отменять в России. Как сообщает 5-tv.ru, первый такой случай произошел в столице Бурятии Улан-Удэ. 

Выступление звезды было запланировано на 13-е марта в Физкультурно-спортивном комплексе города. По информации регионального Минспорта и молодежной политики, отмены добились местные активисты.

Орбакайте не входит в перечень иностранных агентов, официально ее деятельность в Российской Федерации не запрещена.

Однако, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в ФОКе не состоится, - значится в сообщении.

Об отмене концерта артистки в том числе просили участники организации «Боевое братство» Бурятии».

Люди с гражданством страны, которая выступает сейчас против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны давать концерты и получать общественное одобрение, - заявили представители организации.

Изображение статьи

Публикация получила отклик среди пользователей. Они это мнение поддержали.

Однозначно, Орбакайте нечего делать на нашей земле. Приедет за деньгами и вывезет их из страны.

Требуем запретить в Бурятии концерт Орбакайте, - написали комментаторы.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
21:45

Андрей Ткачёв

Эрдоган назвал Нетаньяху «современным фюрером», обвинив Израиль в геноциде палестинцев

Эрдоган назвал Нетаньяху «современным фюрером», обвинив Израиль в геноциде палестинцев

Тайип Эрдоган в очередной раз раскритиковал действия Беньямина Нетаньяху на посту премьера Израиля.
Андрей Ткачёв
21:39

Андрей Ткачёв

Японский космический модуль SLIM совершил посадку на Луну

Японский космический модуль SLIM совершил посадку на Луну

В пятницу аэрокосмическое агентство Японии JAXA сообщило о прилунении своего модуля.
Андрей Ткачёв
21:31

Андрей Ткачёв

Во Франции военнослужащая упала в обморок во время выступления Макрона

Во Франции военнослужащая упала в обморок во время выступления Макрона

Французская военнослужащая потеряла сознание прямо перед выступающим Эммануэлем Макроном.
Андрей Ткачёв
21:26

Андрей Ткачёв

В Москве трое рецидивистов избили и обокрали заводчанина

В Москве трое рецидивистов избили и обокрали заводчанина

Нападавшие методично избивали мужчину ножками от табуретки, после чего забрали у жертвы все ценные вещи.
Андрей Ткачёв
21:21

Андрей Ткачёв

Лукашенко рассказал о производстве ракетных комплексов в Беларуси

Лукашенко рассказал о производстве ракетных комплексов в Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что процесс производства ракетных комплексов в Беларуси осуществляется без помощи союзных стран.
Андрей Ткачёв
20:54

Андрей Ткачёв

В Калинковичах оштрафован бизнесмен, совершавший махинации с криптовалютой

В Калинковичах оштрафован бизнесмен, совершавший махинации с криптовалютой

Мужчина совершал незаконные операции с криптоактивами, при этом не являясь резидентом Парка высоких технологий.
Андрей Ткачёв
20:49

Андрей Ткачёв

Житель Кобрина получил ожоги при попытке разжечь печь горелкой

Житель Кобрина получил ожоги при попытке разжечь печь горелкой

Помимо денег на лечение мужчине также придётся раскошелиться и на ремонт, поскольку в доме произошёл пожар.
article_image 21:02

Выбор цвета влияет на жизнь человека

Недаром в психологии изучается влияние цвета на жизнь человека. Цвет помогает управлять эмоциями, может изменить восприятие и даже чувства и много чего еще.

article_image 20:45

Ученые не советуют пожилым парам заниматься физической активностью вместе

Оказывается, совместные тренировки часто становятся причиной снижения уровня повседневной активности стариков.

article_image 20:27

Ученые нашли средство от слабоумия в старости

Светила науки провели эксперимент Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS), в процессе которого выявляли влияние мультивитаминов на память и умственные способности.