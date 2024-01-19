В России стали отменять концерты певицы Кристины Орбакайте

Концерты Кристины Орбакайте начали отменять в России. Как сообщает 5-tv.ru, первый такой случай произошел в столице Бурятии Улан-Удэ.

Выступление звезды было запланировано на 13-е марта в Физкультурно-спортивном комплексе города. По информации регионального Минспорта и молодежной политики, отмены добились местные активисты.

Орбакайте не входит в перечень иностранных агентов, официально ее деятельность в Российской Федерации не запрещена. Однако, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в ФОКе не состоится, - значится в сообщении.

Об отмене концерта артистки в том числе просили участники организации «Боевое братство» Бурятии».