В России стали отменять концерты певицы Кристины Орбакайте

Концерты Кристины Орбакайте начали отменять в России. Как сообщает 5-tv.ru, первый такой случай произошел в столице Бурятии Улан-Удэ.
Выступление звезды было запланировано на 13-е марта в Физкультурно-спортивном комплексе города. По информации регионального Минспорта и молодежной политики, отмены добились местные активисты.
Орбакайте не входит в перечень иностранных агентов, официально ее деятельность в Российской Федерации не запрещена.
Однако, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в ФОКе не состоится, - значится в сообщении.
Об отмене концерта артистки в том числе просили участники организации «Боевое братство» Бурятии».
Люди с гражданством страны, которая выступает сейчас против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны давать концерты и получать общественное одобрение, - заявили представители организации.
Публикация получила отклик среди пользователей. Они это мнение поддержали.
Однозначно, Орбакайте нечего делать на нашей земле. Приедет за деньгами и вывезет их из страны.
Требуем запретить в Бурятии концерт Орбакайте, - написали комментаторы.
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