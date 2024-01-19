В Питере неофашисты избили 16-летнего парня за музыкальные вкусы

Примечательно, что нападавшие самостоятельно снимали свои похождения на камеру телефона, после чего выкладывали видео в интернет. В ролике показано, как молодые неофашисты остановили на улице 16-летнего парня, ударив его несколько раз.

Жертва избиения призналась, что относит себя к анархистам. Также парень заявил о любви к рок-музыке, после чего нападавшие попросили показать группы, в которых парень состоит в соцсетях.

В настоящий момент сотрудники центра "Э" МВД России задержали всех нападавших. Их действия подпадают под статью о побоях.