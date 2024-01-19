Стрелков утверждает, что его «пытают» эфирами Соловьёва

Игорь Стрелков, задержанный по обвинениям в призывах к экстремизму, сейчас находится в одиночной камере. Помимо отсутствия общения с другими заключёнными Стрелком сталкивается с трудностями совершенно иного порядка.

По словам Игоря Стрелкова, его якобы "психологически пытают" с помощью громких видеозаписей эфиров российского журналиста Владимира Соловьёва.

Стрелков отмечает, что шоу Соловьёва, которое слышно в его камере, невозможно сделать потише, из-за чего журналистский эфир превращается в настоящую пытку.