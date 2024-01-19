В Москве школьник хотел совершить нападение на школу, но сдался с повинной

Школьник положил записку на стол учителя, после чего скрылся. В записке утверждалось, что её нужно читать наедине, а после прочтения — уничтожить.

В странном и скомканном письме мальчик признался в намерениях напасть на школу и убить охранника из-за постоянных ссор с родителями. В то же письме его автор утверждает, что передумал и решил сдаться.

Учительница отнесла записку к школьному психологу, а та в свою очередь вызвала полицию. Администрация школы утверждает, что готовивший нападение подросток был очень умным и никогда не дрался с одноклассниками.