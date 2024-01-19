В Гомеле 16-летний наркокурьер задержан на глазах у школьников

19 января в актовом зале Центрального ОВД Гомеля собралось множество учеников из разных школ. Все пришедшие стали свидетелями того, как прокурор постановил заключить под стражу 16-летнего юношу.

Известно, что задержанный учился в одном из могилёвских колледжей, но приехал в Гомель для работы на наркошоп. Подросток получал задания от кураторов и раскладывал закладки с запрещёнными веществами.

Поскольку было установлено, что парень распространял особо опасный наркотик, ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.