В Украине военкомы приехали на похороны солдата и забрали его родственников

19 января в мессенджерах завирусилась видеозапись, на которой украинский солдат, находящийся на фронте, рассказывает историю своей знакомой. По словам бойца, его подруга пошла на похороны солдата ВСУ, где собрались все его родственники и друзья.

В самом начале похорон к кладбищу приехали украинские военкомы, которые начали хватать мужчин из числа пришедших на похороны. При этом работников военкомата не смущало, что они находятся на похоронах.

Рассказавший эту историю солдат ВСУ уверен, что в ближайшее время украинских военкомов начнут вылавливать на улице, совершая над ними самосуд.