Милиционеры задержали школьников, «заминировавших» школы Витебска

Двое подростков 14 и 15 лет неоднократно "минировали" витебские школы и местный облисполком. Для этого парни купили виртуальный номер телефона.

Юноши рассылали письма на электронную почту, в которых от имени третьего лица обещали взорвать школы. При этом злоумышленники искренне верили, что их не найдут.

Впоследствии МВД всё же смогло задержать малолетних преступников, которым теперь грозит до семи лет лишения свободы. Также оказалось, что парень от чьего лица минировались школы, должен хулиганам 200 рублей.