Лукашенко рассказал о производстве ракетных комплексов в Беларуси

По словам Лукашенко, когда в Беларуси создавали реактивный комплекс залпового огня "Полонез", Минск обратился за помощью к Пекину. Теперь же белорусские оборонные производства наладили самостоятельный выпуск таких комплексов и ракет к ним.

Президент признаётся, что теперь Китай сам нередко обращается к Беларуси за помощью в военной сфере, и в Минске никогда не отказывали на подобные просьбы Пекина.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас Беларусь обладает передовыми технологиями в области электроники, лазерной оптики и в сфере космических программ.