В Москве трое рецидивистов избили и обокрали заводчанина

Представитель МВД России по Москве Ирина Волк утверждает, что в российской столице произошло зверское нападение на сотрудника вагоностроительного завода. Мужчина прогуливался по парку, когда к нему сзади подбежали трое неизвестных.

Прохожего повалили на землю и избили ножками табуреток, после чего у него похитили мобильный телефон и кошелёк с деньгами. Уже через несколько часов злоумышленники были задержаны.

Выяснилось, что все трое нападавших ранее уже были судимы, а их новая выходка обеспечит им гарантированную поездку в места не столь отдалённые.