Японский космический модуль SLIM совершил посадку на Луну

Вечером 19 января космическое агентство JAXA опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается об успешной посадке модуля SLIM на Луну. Утверждается, что прилунившийся модуль сумел связаться с Землёй.

В JAXA отметили, что одна из солнечных батарей аэрокосмического модуля неожиданно вышла из строя, из-за чего были задействованы резервные источники питания.

Также в компании пояснили, что считают посадку модуля SLIM на Луну удачной, однако сотрудникам агентства необходимо сделать некоторые уточнения перед новыми заявлениями для прессы.