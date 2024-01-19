Эрдоган назвал Нетаньяху «современным фюрером», обвинив Израиль в геноциде палестинцев

По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху является "современным фюрером", поскольку израильские войска ведут геноцид палестинцев в секторе Газа.
Эрдоган отметил, что убийство населения Газы израильскими войсками осуществляется с немого попустительства стран коллективного Запада, активно поддерживающих Тель-Авив в этом конфликте.
Также турецкий президент уверен, что Нетаньяху намеренно начал операцию в секторе Газа, надеясь таким образом сохранить кресло премьер-министра.