Депутат Госдумы предложил создать новый ГУЛАГ в России

Ранее Андрей Гурулев утверждал, что порядка 20 процентов россиян выступают за завершение спецоперации на Украине. Тогда чиновник заявил, что эти 20 процентов должны быть ликвидированы посредством смертной казни.

Сейчас же Гурулев признал, что в России действует мораторий на смертную казнь, однако это не означает, что государство не должно бороться со внутренними врагами.

По словам Андрея Гурулева, для выступающих против СВО воссоздать новый ГУЛАГ на Колыме, отправив туда всех, кто не согласен с внутренней политикой.