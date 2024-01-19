В Финляндии предложили расстреливать всех, кто незаконно пересекает границу

23:00 2024-01-19
В Финляндии предложили расстреливать всех, кто незаконно пересекает границу

Финский оппозиционер Яри Налли выступил за расстрел нарушителей государственной границы.

Депутат Финляндии В Финляндии Яри Налли от ультраправой партии "Истинные финны" утверждает, что сотрудники пограничной службы должны начать отстрел нарушителей границы.

По словам Налли, Хельсинки должны идти на максимально жёсткие меры для пресечения нелегальной миграции в стране, поскольку новоприбывшие мигранты хотят опустошить казну государства обязательными соцпособиями.

Яри Налли признаётся, что альтернативы расстрелу мигрантов прямо на границе в настоящий момент он попросту не видит. Характерно, что не все однопартийцы Налли согласились с данным заявлением.

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