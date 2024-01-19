Россияне рассказали о самых нелюбимых мужских и женских именах

Большинство российских женщин сошлись во мнении, что наименее располагающим именем является Тарас. Также многим россиянкам не нравятся имена Эдуард и Прохор.

В свою очередь подавляющее большинство российских мужчин утверждают, что им не нравятся имена Зинаида, Раиса и Клавдия. Вместе с тем мужская половина России отдаёт своё предпочтение Аннам, Викториям, Екатеринам, Ольгам и Юлиям.

Последние данные социологического опроса свидетельствует о большой женской симпатии к Алексеям, Александрам, Дмитриям, Романам и Андреям.