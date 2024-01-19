Петербуржец поджигал чужие двери по заданиям мошенников

Житель Санкт-Петербурга 2002 года рождения задержан полицией после того, как поджёг двери нескольких квартир якобы по заданию от "Росфинмониторинга". Позвонивший псевдосотрудник организации убедил мужчину взять на себя кредиты, уговорив пойти выбивать долги с других жертв.

Выслушав лжесотрудника "Росфинмониторинга", мужчина действительно поджог дверь по указанному адресу, однако впоследствии выяснилось, что эта не та дверь.

На следующий день попавший под влияние мошенников гражданин поджог указанную дверь, после чего был задержан правоохранителями. В настоящий момент поджигателя задержали.