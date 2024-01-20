Фадеев вычеркнул Ионову из проекта Глюк’oZa

Максим Фадеев намерен перезапустить проект Глюк’oZа. И в музыкальной группе для Натальи Ионовой, которая долго выступала под этим псевдонимом, места не найдется.

По словам музыкального продюсера, проект всегда был группой, а не отдельным исполнителем. И теперь он сможет существовать без Ионовой, которая вышла из образа эпатажной певицы.

Наташу Ионову пригласили в группу «Глюк’oZa» в качестве актрисы на интерактивный проект. Это изначально и всегда было названием группы, а не псевдонимом Ионовой. Она теперь мать двоих взрослых детей, какая же она Глюк’oZа? — рассказал продюсер.

По словам Фадеева, он не боится своим решением обидеть бывшую коллегу. У женщины есть сегодня большая семья, ее ориентиры давно поменялись.

Новая Глюк’oZa будет нацелена на детскую аудиторию, причем для воссоздания музыки из 2000-х, когда проект был на пике популярности, будет использован искусственный интеллект, отмечает kp.ru.