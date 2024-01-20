Филиппа Киркорова вырезали из сериала «Сваты»

Филиппа Киркорова настиг новый удар. Певца вырезали из популярного сериала "Сваты". Ранее исполнителя вырезали из "голубых огоньков", рождественского концерта и "Песни года", пишет kp.ru.
В окружении Киркорова говорят, что для артиста это страшный удар, потому что выступление в "Песне года" всегда считалось главной наградой исполнителя.
А в одной из серий сериала "Сваты" Филипп Киркоров появлялся в роли самого себя.
В эпизоде звезду величают "дорогим Филиппом". Фрагмент был отснят еще в 2010 году, но теперь его удалили, при этом на сюжет это никак не повлияло.
Издание напоминает, что Киркоров недавно вернулся из Дубая, где провел серию концертов на корпоративах.
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