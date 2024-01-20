Филиппа Киркорова вырезали из сериала «Сваты»

Филиппа Киркорова настиг новый удар. Певца вырезали из популярного сериала "Сваты". Ранее исполнителя вырезали из "голубых огоньков", рождественского концерта и "Песни года", пишет kp.ru.

В окружении Киркорова говорят, что для артиста это страшный удар, потому что выступление в "Песне года" всегда считалось главной наградой исполнителя.

А в одной из серий сериала "Сваты" Филипп Киркоров появлялся в роли самого себя.