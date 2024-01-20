Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым

Кот по кличке Твикс 11 января оказался на ж/д станции в городе Кирове. Проводница решила, что это уличное животное и вышвырнула прочь, напоминает предысторию этого ЧП starhit.ru.

Хозяйка более недели искала питомца, женщина разместила объявление и была готова платить денежное вознаграждение.

Кот Твикс ехал в поезде из Екатеринбурга в Санкт-Петербург по всем правилам провозки животных. Но кот в какой-то момент выбрался из переноски и начал разгуливать по вагону, - уточняет издание.

Отсутствие Твикса обнаружили лишь спустя четыре часа после пропажи. Здесь и выяснилось, что проводница вагона решила, что кот нечаянно зашел в поезд, и на остановке в Кирове выкинула зверька на перрон.

12 января хозяйка обратилась за помощью в Кировское МВД, но там не стали возбуждать уголовное дело по статье «Самоуправство» - в связи с отсутствием состава преступления.

Позже пресс-служба Свердловской транспортной прокураторы заявила о возможности провести проверку сотрудников железной дороги.

Животное искали 300 волонтеров со всей страны. За возвращение питомца хозяйка обещала вознаграждение в 30 тысяч рублей. Но чуда не случилось: утром 20 января хозяйка сообщила, что Твикс найден мертвым. Питомец умер от холода.