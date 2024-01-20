Дачный эксперт рассказал о правилах формирования длинноплетистой тыквы

Есть два вида тыкв - короткоплетистые или кустовые и длнинноплетистые.
Если первый вид можно оставить без формовки, надо лишь удалить ненужные завязи, то второй вид нуждается в обязательном формировании.
Длинноплетистые сорта тыкв обрезают, чтобы они могли получать дополнительное питание и соответственно, лучше развивались и плодоносили.
Простимулировать рост стеблей с боку можно, прищипнув верхушку. Делаем это, когда на главной плети вырастут 6 листьев.
Когда первые 4-6 тыквочек дорастут до диаметра в 14 см, удаляем точку роста, сохранив 4 листа над крайней завязью.
Потом убираем все соцветия и боковые отростки, тогда растение сконцентрируется на образовании и созревании тыкв.
Формовка дает дополнительное питание плодам. Плети раскладываем по грядкам, примерно в 50 см от основания присыпаем их землей.
Там отрастут новые корешки, которые будут добывать полезные вещества из земли.
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