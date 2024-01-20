Дачный эксперт рассказал о правилах формирования длинноплетистой тыквы

Есть два вида тыкв - короткоплетистые или кустовые и длнинноплетистые.

Если первый вид можно оставить без формовки, надо лишь удалить ненужные завязи, то второй вид нуждается в обязательном формировании.

Длинноплетистые сорта тыкв обрезают, чтобы они могли получать дополнительное питание и соответственно, лучше развивались и плодоносили.

Простимулировать рост стеблей с боку можно, прищипнув верхушку. Делаем это, когда на главной плети вырастут 6 листьев.

Когда первые 4-6 тыквочек дорастут до диаметра в 14 см, удаляем точку роста, сохранив 4 листа над крайней завязью.

Потом убираем все соцветия и боковые отростки, тогда растение сконцентрируется на образовании и созревании тыкв.

Формовка дает дополнительное питание плодам. Плети раскладываем по грядкам, примерно в 50 см от основания присыпаем их землей.

Там отрастут новые корешки, которые будут добывать полезные вещества из земли.