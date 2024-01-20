Подкормка для смородины, чтобы ягода выросла крупнее, вкуснее, слаще: советы эксперта

Очень простое и питательное удобрение на основе картофельного крахмала.

В 3 литрах воды разводим 300 г крахмала, кипятим не слабом огне, готовим кисель.

Затем его добавляем в 10 л воды и удобряем ягодные кусты.

Зольное удобрение для выращивания сладкой смородины. В десятилитровое ведро с водой добавляем 3 литра золы.

Смешиваем до полного растворения, закрываем крышкой, настаиваем 2 суток.

Далее этот концентрат нужно будет разводить для полива.

На литр раствора добавляем 10 л теплой воды и каждому кусту даем по 2-4 ведра.

Политые золой, ягоды вырастают крупными и сахаристыми.