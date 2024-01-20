Плюсы биогумуса по сравнению с другими органическими подкормками для рассады

Биогумус - это то, что обеспечивает растению превосходное развитие и высокую урожайность.
Питательные элементы, которые есть в биогумусе, не вымываются и продолжают оказывать длительное действие.
Биогумус повышает иммунитет, помогает растению восстановиться после стресса, особенно это актуально для рассады.
Благодаря этой смеси саженцы приживаются быстрее, семена ускоряются в прорастании, а растения реже болеют.
Биогумус подходит любым растениям, это органическое средство природного происхождения.
В нем присутствуют калий, магний, фосфор, азот, кальций.
Благодаря биогумуса активно идет цветение, формируются завязи.
Подкормка проводится после появления всходов, когда появляются 3-4 листика.
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