Личные проблемы блистательной советской модели Регины Збарской, которые сломали ей жизнь и довели до самоубийства

16:01 2024-01-20
Личные проблемы блистательной советской модели Регины Збарской, которые сломали ей жизнь и довели до самоубийства

Знаменитая манекенщица, которую называли советской Софи Лорен и которой красота не принесла счастья, но привлекла в жизнь много горя.

Яркая, но трагичная судьба Збарской, полна тайн. Одной из красивейших моделей СССР посвящен сериал "Красная королева".

Сведений о детских годах Регины Колесниковой нет, неизвестно точно, откуда она родом и кто были ее родители. Манекенщица не любила распространяться о себе.

Скорее всего, родилась русская красавица в Вологде. Оттуда приехала в Москву, где стала студенткой экономического факультета ВГИКа.

В 17 лет девушка с невероятно эффектной внешностью на одной из студенческих тусовок завела знакомство с модельером Верой Араловой.

Она сочла Регину находкой - умная, красивая, обаятельная, фотогеничная.

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Так для Колесниковой началась карьера манекенщицы. Очень скоро она превратилась в звезду Модного дома на Кузнецком мосту.

Регина много и упорно работала, стремительно добиваясь новых высот.

В 1961 году прошел знаменитый показ в Париже, где восходящая советская звезда элегантно продемонстрировала сапоги на молнии.

Она сразу сразила наповал таких известных личностей, как Ив Монтан, Пьер Карден, Фидель Кастро, Федерико Феллини.

Теперь на всех глянцевых обложках западных изданий блистали ее фотографии.

Девушка легко изъяснялась на нескольких языках, поэтому свободно беседовала с иностранными журналистами.

Она охотно давала интервью и чувствовала себя в центре внимания.

Регина быстро попала в список моделей, участвующих в заграничных показах и прочно закрепилась в нем. Она считала это своим огромным достижением.

Попав в высший свет, Регина нередко посещала элитные вечеринки.

Там она и познакомилась с эпатажным художником Львом Збарским, который легко запал на умную и обаятельную красавицу.

В начале 1960-х они поженились, а в 1967 году Регина забеременела. Она очень хотела ребенка, но муж был против, пришлось делать аборт.

Впоследствии женщина очень сожалела об этом. Збарская тяжело переживала потерю ребенка и подсела на антидепрессанты.

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Дальше было хуже. Муж неоднократно увлекался другими женщинами, но все это было мимолетно.

На этот раз Лев Збарский бросил Регину и ушел к актрисе Людмиле Максаковой. Это стало тяжелым ударом, но самая горькая новость ждала впереди.

В 1970 году Людмила Максакова родила Льву Збарскому сына. Все эти события привели Регину к нервному срыву, и она в первый раз оказалась в психиатрической клинике.

Потом были новые отношения с советским разведчиком-нелегалом Виталием Шлыковым.

Они продлились около года, Шлыков рассказывал, что предотвратил самоубийство Збарской. Она хотела порезать себя маникюрными ножницами.

Новый избранник также сообщил прессе, что Регину пытались завербовать в КГБ, оказывая на нее сильное давление.

В это время ее бывший муж уехал из страны с новой семьей.

Збарская пытается вернуться в модельный бизнес, но ее настигла новая любовь, и последовала новая сердечная рана.

На этот раз избранником стал молодой югославский журналист, который цинично использовал женщину для написания скандальной книги о советских манекенщицах.

В итоге на суд публики вышла рукопись "Сто ночей с Региной Збарской", которая наделала много шума.

В книге были эротические сцены, раскрывались все слабости знаменитой манекенщицы, закулисные скандалы модельного бизнеса и прочие пикантные подробности из жизни Збарской.

Ее снова вызвали в КГБ для серьезного разговора, что еще больше надломило психику несчастной женщины.

Пережив столь чудовищное предательство, Регина опять попала в психиатрическую больницу, пришлось постоянно пить сильные лекарства.

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Оправившись после этого удара, Збарская снова хотела вернуться на подиум. Работать с ней захотел Вячеслав Зайцев.

Однако на этот раз Регина не справилась, карьера не задалась. Легендарную манекенщицу, которую ранее считали "самым красивым оружием Кремля", ждал полный провал.

Теперь в Доме моды ей могли предложить лишь унизительную должность уборщицы. Пережив новое сильнейшее потрясение, Збарская сделала три попытки суицида.

Одна из них оказалась успешной: в возрасте 52 лет Регина напилась снотворного и больше не проснулась, случилось это в 1987 году.

До сих пор в обстоятельствах смерти имеются неясности и загадки. Кроме того, нет точных сведений и о месте захоронения манекенщицы.

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