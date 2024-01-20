Невероятная история доктора Кнохе, мумифицировавшего себя и еще 40 человек

16:09 2024-01-20
Невероятная история доктора Кнохе, мумифицировавшего себя и еще 40 человек

Врач из Германии занимался этими странными практиками в подпольной лаборатории, расположенной в джунглях Венесуэлы.

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Доктор Готфрид Кнохе родился в 1813 году в Хальберштадте, который находится в центральной Германии, выучился во Фрайбургском университете на врача, женился и в 32 года прибыл в Венесуэлу, где была довольно большая немецкая община.

Почти святой

Кнохе здесь стали называть на испанский лад — сеньор Кноче. Он поселился в Ла-Гуайре, неподалеку от столицы страны Каракаса. И снискал славу едва ли не святого.

Доктор бесплатно лечил бедных, помог восстановить старую больницу Сан-Хуан-де-Диос. Он работал во время эпидемии холеры и спас сотни жизней. В это же время из Германии приехали его жена и дочь, которые помогали ему на правах медсестер.

Куда исчезли трупы?

В 1859—1863 годах в Венесуэле разгорелась гражданская война, получившая название «Великая». Реформаторы сражались с консерваторами, более сотни тысяч человек погибло. И некоторые из них стали мумиями Готфрида Кнохе.

Доктор во время войны лечил раненых солдат в госпитале. Неожиданно люди начали замечать, что Готфрида Кнохе ворует трупы и увозит в поместье в предместьях Каракаса.

Поместье с мумиями

Где-то в 1850-х Готфрид приобрел в предместьях Каракаса поместье Буэна Виста. Оно находилось в горах, где прохлада сменяет невыносимую тропическую жару, нет малярии и отлично сохраняются трупы.

Здесь Готфриди работал над своим философским камнем, то есть загадочным раствором, благодаря которому можно мумифицировать тела, не доставая внутренние органы.

Экспериментируя с телами солдат, он вывел некое средство, которое вливал в кровеносную систему покойного, после чего тот мумифицировался.

Еще лучше сыворотка работала на живых существах. Кнохе вколол ее трем собакам, и те почти избежали разложения. Псов он поставил у входа в мавзолей, как своего рода церберов.

Доктор к тому моменту превратился в эдакого Аида своего небольшого загробного царства. В большом склепе хранились тела солдат, а также его брата, дочери и зятя, которые также подверглись мумификации по секретному методу.

Жена предпочла вернуться в Германию вместе с сыном.

Испробовал на себе

Самым потрясающим экспериментом доктора стала самомумификация. Для этого Готфрид использовал собственную сыворотку. В 1901-м году, когда ему было уже под 90, и он понял, что время пришло, Кнохе попросил помощницу Амалию Вайсман вколоть ему раствор.

И после этого лег в мавзолее и вскоре превратился в экспонат собственной коллекции.

Не осталось и следа?

В 1929 году в поместье Буэна Виста была организована экспедиция. Но исследователей ждало разочарование: имение было разгромлено, мумии вытянуты из мавзолея, растерзаны и разбросаны по округе. Лаборатория разграблена.

Долгие годы поместье было местом паломничества шальных студентов-медиков, оккультистов, декадентов и прочего странного сброда, который устраивал здесь вечеринки с мертвецами.

Одни искали секрет сыворотки, другие мечтали встретить знаменитого вампира, третьи стать им. Асьенда и мавзолей сегодня стали частью национального парка Эль-Авила, и за ней хотя бы немного, но приглядывают. Но секрет раствора утерян. 

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