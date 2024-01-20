Удивительные превращения Диты фон Тиз: какой путь прошла неприметная девочка из Мичигана, чтобы стать королевой бурлеска

16:48 2024-01-20
Удивительные превращения Диты фон Тиз: какой путь прошла неприметная девочка из Мичигана, чтобы стать королевой бурлеска

Признанной королеве бурлеска исполнился 51 год, но возраст только прибавляет этой женщине еще больше шарма, сексапильности и обаяния.

Про таких женщин говорят: они, как хорошее вино, - с годами становятся только лучше. Про Диту иначе и не скажешь.

Как любит повторять звезда бурлеска, она сделала себя сама. Посмотрим, как же это у нее получилось.

Начиналась головокружительное восхождение на Олимп с маленькой девочки, которая страстно увлекалась балетом.

Родилась она в штате Мичиган в ничем не примечательной семье. Тогда еще малышку звали Хизер Рене Свит. Родители были совсем не творческими людьми.

Мать занималась маникюром, отец был машинистом. Хизер же с ранних лет загорелась желанием быть балериной, и не какой-то там, а лучшей из лучших.

В 4 года девочка уже осваивала азы хореографии.

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В 13 лет у нее были сольные номера в балетной труппе.

В какой-то момент Хизер решила, что для профессионального балета она не годится, поэтому с занятиями было покончено.

В 15 лет будущая Дита фон Тиз нашла подработку в магазине нижнего белья и сразу влюбилась в изящные кружевные изделия.

Поступив в колледж, девушка изучала историю костюма, она теперь хотела быть стилистом и работать в сфере кино.

Однако судьба повела ее совсем другим путем.

Интересный факт: в раннем возрасте Дита была неприметной девушкой со светлыми волосами.

Это потом уже она кардинально изменила свой имидж и превратилась в жгучую брюнетку - элегантную и обворожительную.

Образцами для подражания у Диты были актрисы 40-х годов. Именно у них она брала идеи для создания собственного стиля.

В 19 лет девушка устроилась в клуб танцевать стриптиз и быстро нашла индивидуальный образ, который выделял ее среди других танцовщиц.

Вот тогда Дита стала Дитой, псевдоним появился от имени актрисы Диты Парло.

Прибавка фон Триз возникла совершенно случайно: девушка просто выбрала фамилию из справочной телефонной книги.

Традиционный образ стриптизерши был дополнен непривычными аксессуарами - чулками, корсетами, длинными перчатками, которыми Дита заменила приевшиеся стринги.

Волосы без сожаления были перекрашены в черный. Так, из блондинки с весьма посредственной внешностью вышла роскошная брюнетка.

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Дита любила стриптиз, но хотела внести в него что-то новое, добавить представлению яркости. Она придумала необычное шоу с элементами бурлеска.

Этот номер стал визитной карточкой соблазнительной брюнетки.

Свой зажигательный танец Дита исполняла прямо в огромном бокале мартини, будучи почти полностью без одежды.

Номер, кстати, был не совсем авторским, его Дита подсмотрела у другой стриптизерши Лили Сент Кир.

При невероятном успехе у мужчин сексапильная брюнетка не считала себя красавицей.

Чтобы соблазнить мужчину, не обязательно быть красавицей. Обольщение — это в первую очередь игра.

Шоу Диты становились все ярче и зажигательнее, неизвестная танцовщица из Мичигана теперь стала очень популярной и вскоре даже отправилась в свое первое турне.

Стремительному взлету исполнительницы, увлеченной бурлеском, способствовал Хью Хефнер - издатель журнала PlayBoy, который однажды посетил ее представление.

Дита Фон Триз приглашалась на съемки в кино. Она снялась в таких фильмах, как "Смерть Сальвадора Дали, "Святой Френсис", "Пятно города: Приключения Лела Девин".

Кроме того, девушка снималась в клипах Мэрилина Мэнсона, Джорджа Майкла, группы Green Day.

Карьера Диты шла в гору, в 2012 году известная танцовщица начала выпускать собственную коллекцию нижнего белья Von Follies.

Также Дита фон Триз попробовала себя в качестве певицы, вокальные данные у нее оказались хорошими.

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Личная жизнь отличалась такой же яркостью, как и творчество. Была череда романов, на фоне которых особенно выделяется один.

В 2005 году Дита стала женой эпатажного Мэрилина Мэнсона.

Брак был непродолжительным, покончить с отношениями решила сама Дита, потому что устала от побоев и измен мужа.

Сегодня, в 51 год Дита фон Триз продолжает заниматься любимым делом, гастролируя по миру и устраивая зажигательные шоу на сцене.

Королева бурлеска активно продвигает свой бренд нижнего белья Dita Von Teese, снимается в кино.

В 2022 году вышел фильм с ее участием "Не беспокойся, дорогая".

Темноволосая Дива не раз делала пластику и не стесняется говорить об этом.

Красавица увеличила грудь и убрала нижние ребра ради тонкой талии.

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Стилиста же у нее никогда не было, потому что Дита прекрасно справляется с этой работой сама и очень любит создавать собственные уникальные образы.

Наряды, в которых появляется звезда, все придуманы ею лично.

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