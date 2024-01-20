Удивительные превращения Диты фон Тиз: какой путь прошла неприметная девочка из Мичигана, чтобы стать королевой бурлеска

Про таких женщин говорят: они, как хорошее вино, - с годами становятся только лучше. Про Диту иначе и не скажешь.

Как любит повторять звезда бурлеска, она сделала себя сама. Посмотрим, как же это у нее получилось.

Начиналась головокружительное восхождение на Олимп с маленькой девочки, которая страстно увлекалась балетом.

Родилась она в штате Мичиган в ничем не примечательной семье. Тогда еще малышку звали Хизер Рене Свит. Родители были совсем не творческими людьми.

Мать занималась маникюром, отец был машинистом. Хизер же с ранних лет загорелась желанием быть балериной, и не какой-то там, а лучшей из лучших.

В 4 года девочка уже осваивала азы хореографии.