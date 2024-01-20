Звезду «Склифосовского» обнаружили мертвым в машине

Российский актер кино и сериалов Алексей Сдобнов был найден мертвым в своей машине, сообщает mk.ru.

По словам его продюсера и кастинг-директор Наталии Бочаровой, звезда ехал домой в ночь с 12 на 13 января, но умер в автомобиле. Прощание с актером состоялось 16-го января в Подмосковье, ему было 57 лет.

Сдобнов сыграл в сериале «Чикатило. Финальный сезон», а также в проектах: Гостиница "Россия", След, Склифосовский, Полицейский с Рублевки.

Всего на его счету - более сорока проектов.

Причина смерти артиста на данный момент времени не называется.