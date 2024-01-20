У певца Валерия Меладзе скончался отец

Ближайшие выступления Валерия Меладзе отменены, по этой причине в СМИ распространились различные слухи, сообщает starhit.ru. Артист пояснил, что перенос (а не отмена) концертов произошел по личным обстоятельствам.

Музыкант заверил поклонников из Астаны и Алматы, что их встреча обязательно состоится.

Концерты, которые планировались в январе, будут перенесены на февраль.

Приобретенные билеты будут действительны на новую дату, а новые поступят в продажу с указанием обновленной информации о концерте.