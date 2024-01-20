У певца Валерия Меладзе скончался отец

Ближайшие выступления Валерия Меладзе отменены, по этой причине в СМИ распространились различные слухи, сообщает starhit.ru. Артист пояснил, что перенос (а не отмена) концертов произошел по личным обстоятельствам.
Музыкант заверил поклонников из Астаны и Алматы, что их встреча обязательно состоится.
Концерты, которые планировались в январе, будут перенесены на февраль.
Приобретенные билеты будут действительны на новую дату, а новые поступят в продажу с указанием обновленной информации о концерте.
Ранее стало известно, что отец братьев Константина и Валерия Меладзе попал в реанимации в тяжелом состоянии.
Шота Константинович столкнулся с серьезными последствиями коронавирусной инфекции, и его срочно госпитализировали.
Валерий сразу прервал гастрольный тур, чтобы отправиться к отцу и быть с ним рядом в непростой период. После этого СМИ написали, что он умер.
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