Одна из частых ошибок садоводов - это отказ от использования ядохимикатов ранней весной

17:14 2024-01-20
Одна из частых ошибок садоводов - это отказ от использования ядохимикатов ранней весной

Многие дачники не считают нужным обрабатывать свои плодовые деревья сильными химическими средствами, фактически растения остаются без защиты перед болезнями и паразитами.

Самое частое объяснение - принципиальный отказ от якобы "вредной" химии.

Вторая причина - непостоянство погоды в ранний весенний период.

Третий повод не делать обработок: многие ссылаются на то, что 90% ядохимикатов распыляются мимо веток, а тот раствор, который зацепился за побеги, быстро смывается дождями.

В итоге большинство обходится простыми малоэффективными методами, которые делаются больше для собственного успокоения, чем для пользы.

Например, обливают кусты и деревья кипятком, а летом ведут яростную борьбу с болезнями и вредителями, убирают и закапывают плоды с червяками и гнилью в траншеи.

Однако это лишь полумеры, и всего этого можно избежать.

Обработка сада ранней весной не просто нужна, а крайне необходима!

Биопрепараты в этом периоде бесполезны и бессмысленны, мягкие меры из числа народных средств тоже неэффективны.

Адекватное действие окажет только химия.

При этом современный выбор ядохимикатов таков, что всегда можно найти что-то максимально щадящее, чтобы свести к минимуму вред для растений и окружающей среды.

Преимущество ранней обработки - почти стопроцентное предупреждение появления всякой "нечисти" в саду.

Чтобы потом не хвататься в панике за все средства подряд в попытках спасти деревья и кусты, надо делать мощную профилактику.

Начинаем обрабатывать, дождавшись начала сокодвижения, выдержав  примерно неделю после этого.

Ориентир берем на березу: как только пошел сок, значит и другие деревья уже "готовы".

Это говорит о том, что деревья уже проснулись, при этом почки еще дремлют. Идеальное время, чтобы применить "жесткие" препараты.

Вот пример действенного средства предупредительной борьбы с насекомыми и болезнями. Используем мыло, соду, препарат меди.

Готовим бургундскую жидкость: берем медный купорос - 200 г, можно железный, можно и то, и другое по 100 г.

Растворяем в горячей воде, добавляем 200 г соды, туда же - мыло хозяйственное - 100 г, все размешав, доводим объем до 10 л водой.

Для защиты от паразитов добавляем вазелиновое мыло.

Готовим его так: вазелиновое масло - 500 г, водный раствор хозяйственного мыла (100 г на небольшой объем воды).

Готовое средство помогает избавиться от грибковых болезней, разных вредителей, которые зимовали н ветках и стволах.

Допускается применять это средство, когда почки чуточку приоткрылись, но это крайний срок и лучше делать это раньше.

Важный момент: вечнозеленые виды растений таким раствором не обрабатывают, потому что состав будет оставаться на кроне очень долго и может навредить.

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