Каким было первое ДТП в истории автомобилей: обстоятельства дела и личность погибшей

Случилось это летом 1869 года с участием парового автомобиля.
Как известно, самый первый экземпляр автомобильного транспорта был изобретен в 1769 году французом Николя-Жозе Кюньо.
Вслед за ним появлялись и другие энтузиасты-изобретатели, которые разрабатывали свои повозки с двигателями на электричестве, бензине или на паровой тяге.
Один из таких автомобилей был создан представителями семьи Парсонс, работал он на пару.
Мэри Уорд была родственницей этих изобретателей.
Девушка была нетипичная для своего времени. Она увлекалась наукой, этому способствовало окружение и хорошее финансовое положение.
Мэри даже была одной из трех женщин из списка рассылок Королевского астрономического общества.
Двумя другими женщинами были американская ученая-астроном и сама королева Виктория.
Отец подарил девушке микроскоп для ее наблюдений за прирдой, а в 17 лет, по некторым сведениям, Мэри сама построила большой телескоп в Ирландии.
Потом она вышла замуж, родила 8 детей, но супруг не горел желанием обеспечивать семью, финансовое положение было плачевным.
К 40 годам жизнь Мэри отнюдь не казалась сказкой, про науку она и думать забыла.
В тот злополучный день Мэри Уорд вместе с родственниками поехала в гости к кузине как раз на семейном паровом автомобиле.
Его со всех сторон облепили желающие прокатиться, нарушив, естественно, все правила техники безопасности.
Что именно произошло, неясно, но Мэри вдруг выбросило из машины, и она угодила головой прямо под колеса.
Спасти женщину не смогли. По неточным данным, семья ученых разобрала автомобиль на запчасти и закопала от греха подальше.
Погибшая Мэри была замученная тяжелой жизнью многодетная мать, которая еле-еле выживала со своей большой семьей.
Жизнь могла сложиться иначе, если бы она и дальше занималась наукой, возможно Мэри Уорд стала бы известным ученым.
До ухода в семейную жизнь она успела опубликовать научный труд "Зарисовки под микроскопом".
Как ни печально, именно после смерти Мэри, жизнь семьи пошла в гору, муж получил титул пэра и разбогател, дети потом жили в постоянном достатке.
Для справки: первое ДТП со смертельным исходом в классическом варианте (когда участниками были два субъекта), случилось в 1896 году.
Между прочим, в этот раз тоже погибла женщина. Случай попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Несчастную звали Бриджит Рисколл, и сбил ее автомобиль, который ехал на скорости всего 7 км/ч.
Это был демонстрационный проезд в Лондоне. В этом ДТП причиной смерти тоже стала черепно-мозговая травма.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__